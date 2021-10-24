В Ноябрьске определили лучшую школьную столовую

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Накануне 23 октября в гимназии № 1 прошел муниципальный этап конкурса «Лучшая школьная столовая». В нем приняли участие семь образовательных организаций. Об этом сообщили в администрации Ноябрьска.

Для жюри конкурсанты подготовили визитные карточки, где рассказали о мероприятиях в школах о здоровой пище. Это мастер-классы, открытые уроки, лекции, круглые столы. Горячие блюда, которые предоставили на суд жюри, были те же, что и в школьных столовых.

- По итогам конкурса профессионального мастерства дипломы об участии получили школы №№ 3, 5, 6, 9. Места распределились следующим образом: третье место — у школы № 12, второе у — СКОШ, первое — у гимназии № 1, - заключили в администрации Ноябрьска.