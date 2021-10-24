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Здоровье24 октября 2021 21:37

Число заболевших на 24 октября 2021 года на Ямале увеличилось на 130 человек

Рассказываем последние новости о коронавирусе на 24 октября 2021 года на Ямале
Мария Толстихина
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Рассказываем последние новости о коронавирусе на 24 октября 2021 года на Ямале

Рассказываем последние новости о коронавирусе на 24 октября 2021 года на Ямале

Фото: Мария Толстихина

За минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе подтверждено 130 случаев новой коронавирусной инфекции. 117 человек заболели в муниципальных образованиях и 13 на месторождениях и производственных объектах.

На утро 24 октября 875 человек госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 120 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 28 на ИВЛ. Вчера с болезнью не справились 2 человека, всего за период пандемии 736.

За последние сутки в России выявлено 35 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 072 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 784 человека.