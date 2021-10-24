Погода в ЯНАО на 24 октября 2021 года: возможен небольшой снег

В округе облачно с прояснениями Фото: Мария Толстихина

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС на 24 октября в округе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки: снег и мокрый снег. Ветер Юго-Западный с переходом на Северо-Западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью достигнет 0…-50С, днём -2…+30С.

Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя – Международный день тёщи (Mother-In-Law Day). Хотя он пока не имеет статуса официального, но весьма популярен уже во многих странах, включая Россию.