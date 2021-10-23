На Ямале чиновника и двух бизнесменов обвиняют в хищении 50 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале возбуждено уголовное дело в отношении работника районной администрации. Мужчину обвиняют в растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

В 2020 году начальник управления муниципального имущества администрации МО Приуральского района в ходе реализации нацпроекта «Культура» похитил 50 млн рублей. Ему помогали два бизнесмена. В отношении двоих мужчин возбуждено уголовное дело по факту пособничества.

– Уголовные дела возбуждены по материалам оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ по Тюменской области, проверки Прокуратуры ЯНАО, при содействии Правительства ЯНАО, – сообщили в местном СК.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и выявляют дополнительные эпизодов преступной деятельности.