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Происшествия23 октября 2021 17:02

На Ямале чиновника и двух бизнесменов обвиняют в хищении 50 млн рублей

В отношении двоих мужчин возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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На Ямале чиновника и двух бизнесменов обвиняют в хищении 50 млн рублей.

На Ямале чиновника и двух бизнесменов обвиняют в хищении 50 млн рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале возбуждено уголовное дело в отношении работника районной администрации. Мужчину обвиняют в растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

В 2020 году начальник управления муниципального имущества администрации МО Приуральского района в ходе реализации нацпроекта «Культура» похитил 50 млн рублей. Ему помогали два бизнесмена. В отношении двоих мужчин возбуждено уголовное дело по факту пособничества.

– Уголовные дела возбуждены по материалам оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ по Тюменской области, проверки Прокуратуры ЯНАО, при содействии Правительства ЯНАО, – сообщили в местном СК.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и выявляют дополнительные эпизодов преступной деятельности.