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Здоровье23 октября 2021 11:14

Число заболевших на 23 октября 2021 года на Ямале увеличилось на 129 человек

Рассказываем последние новости о коронавирусе на 23 октября 2021 года на Ямале
Сергей Швецов
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Число заболевших на 23 октября 2021 года на Ямале увеличилось на 129 человек.

Число заболевших на 23 октября 2021 года на Ямале увеличилось на 129 человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Рассказываем последние новости о коронавирусе на 23 октября 2021 года на Ямале. Число заболевших увеличилось на 129 человек и составило 53 094.

За последние сутки в России выявлено 37 678 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 075 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 077 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 205 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 229 528 летальных исходов, выздоровели 7 143 137 человек.