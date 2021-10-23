В Ноябрьске заработало отделение патологии речи. Реабилитация для ямальцев полностью бесплатная, сообщил Дмитрий Артюхов.

– В январе на встрече с семьями, которые воспитывают детей с особенностями здоровья, договорились расширить реабилитацию на Ямале. Многим процедуры нужны постоянно, а выезжать в другие регионы сложно и дорого. Поэтому создаём систему реабилитации у нас в округе, – отметил на своей страничке в ВК глава округа.

По его словам, в Ноябрьске на полную мощность заработало отделение патологии речи. Для него приобрели современное оборудование – логопедические столы, интерактивные панели, системы стимуляции речи. Впервые получить такой комплекс процедур дети с нарушениями речи могут дома.

Артюхов пообещал, что отделение будет развиваться и дальше: «Оснастим его дополнительным оборудованием для мониторинга активности мозга, чтобы повысить качество исследований и эффективность процедур».