В Салехарде снег чистят 43 единицы спецтехники. Фото - Алексей Титовский.

В Салехарде снег чистят 43 единицы спецтехники. Тротуары и проезжая часть посыпаются противоскользящей смесью.

Снегоуборочная техника выходит на улицы города каждый день. В первую очередь она чистит заезды к соцучреждениям, а также спуски и подъемы на дорогах. Ведется очистка проезжей части, стоянок, остановок, тротуаров.

– В этом году благодаря поддержке губернатора нашего округа Дмитрия Артюхова удалось существенно обновить парк дорожной и специальной техники – до конца ноября поступит 26 единиц, в том числе снегопогрузчики, автогрейдеры, самосвалы, – сообщил глава города Алексей Титовский.

По его словам, на сегодняшний день задействованы 43 единицы техники – снегопогрузчики, грейдеры, многофункциональные уборочные машины.