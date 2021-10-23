На Ямале росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину. Фото - Росгвардия по ЯНАО.

В Губкинском сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу задержали приехавшего из соседнего региона мужчину, находившегося в федеральном розыске за совершение преступления. Во время патрулирования в 14-м микрорайоне города росгвардейцы узнали в прохожем человека из ранее полученной ориентировки.

– В результате проверки документов прапорщик полиции Дмитрий Жидков и старший сержант полиции Виталий Михин выяснили, что житель Свердловской области 1986 года рождения действительно является разыскиваемым за нарушение требований административного надзора и отсутствие по месту жительства после освобождения из мест лишения свободы, – сообщили в ведомстве.

После задержания стражи правопорядка доставили правонарушителя в городской отдел полиции для дальнейшего разбирательства и продолжили патрулирование по установленному маршруту.