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Происшествия23 октября 2021 10:17

На Ямале росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

После задержания стражи правопорядка доставили правонарушителя в городской отдел полиции
Сергей Швецов
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На Ямале росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину. Фото - Росгвардия по ЯНАО.

На Ямале росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске мужчину. Фото - Росгвардия по ЯНАО.

В Губкинском сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу задержали приехавшего из соседнего региона мужчину, находившегося в федеральном розыске за совершение преступления. Во время патрулирования в 14-м микрорайоне города росгвардейцы узнали в прохожем человека из ранее полученной ориентировки.

– В результате проверки документов прапорщик полиции Дмитрий Жидков и старший сержант полиции Виталий Михин выяснили, что житель Свердловской области 1986 года рождения действительно является разыскиваемым за нарушение требований административного надзора и отсутствие по месту жительства после освобождения из мест лишения свободы, – сообщили в ведомстве.

После задержания стражи правопорядка доставили правонарушителя в городской отдел полиции для дальнейшего разбирательства и продолжили патрулирование по установленному маршруту.