В Новом Уренгое проверяют ношение масок. Фото - "Новый Уренгой | Администрация города" в ВК.

Антиковидные рейды проходят в предприятиях торговли и общественного питания Нового Уренгоя на предмет соблюдения масочного режима. К контролю за соблюдением ограничительных мер привлекают сотрудников полиции и Росгвардии, ЛОВД и Администрации города.

Особое внимание проверяющие обращают на соблюдение масочного режима, социального дистанцирования, наличие антисептиков, журналов учёта ежедневного термометрирования и ношение масок продавцами.

– Выявлены работники в 3 предприятиях общественного питания, нарушающие требования постановления главного государственного санитарного врача по ЯНАО об обязательной вакцинации работников в данной сфере. Информация о нарушителях направлена в Управление Роспотребнадзора для принятия решения, – сообщили в администрации города.