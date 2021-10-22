В Новом Уренгое началось благоустроенной набережной озера Молодежное

Фото: Нур 24

В Новом Уренгое началось благоустройство набережной озера Молодежное. Увидеть и прогуляться по обновленной территории горожане смогут уже осенью 2022 года. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

На данный момент сваи на участке уже заколочены, а все бетонные работы - завершены. Зимой подрядчик будет заниматься закупкой материалов.

- Следующим летом территорию доведут до ума и поставят шезлонги. К осени уже построят часть набережной, а также очистят территорию и отрегулируют уровень воды в озере, - рассказал градоначальник.

Также он отметил, что в ходе обсуждения горожане внесли новые предложения по благоустройству, поэтому концепция проекта была изменена, сообщает «Нур 24».