Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсети

В Ямальском районе семьям оленеводов начали выдавать спутниковые телефоны. Это очень важная и нужная вещь в тундре. В случае экстренной ситуации можно связаться со спасательной службой и попросить о помощи.

- За время действия региональной меры поддержки, мы выдали почти тысячу аппаратов для связи. Наша цель - до конца года обеспечить телефонами 80% кочующих семей. Это вопрос здоровья и безопасности людей, - рассказал глава муниципалитета Андрей Кугаевский.

Чтобы получить телефон, нужно обратиться в администрацию села. В Мысе Каменном, Новом Порту и Панаевске выдача начнется со следующей недели. На все вопросы, касающиеся мер поддержки оленеводов, ответят в управлении по делам малочисленных народов Севера по телефону: 8 (34996) 3-05-34, 3-13-27.