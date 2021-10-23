Погода на Ямале на 23 октября 2021 года: в отдельных районах – гололед

На в отдельных районах – гололед. Фото: Вадим Бегун

На Ямале облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах гололедные и изморосевые явления. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью -1,-6 °С, днем -2,-3 °С.

23 октября отмечается день памяти преподобного Амвросия Оптинского. В этот день наши предки наблюдали за месяцем - его рога погоду предсказывали: «рога месяца кажут в ту сторону, откуда быть ветрам». Если рога на север - быть скорой зиме и снег ляжет посуху; на юг - скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской (4 ноября).