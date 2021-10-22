К 2023 году в Салехарде построят новый спортивно-оздоровительный комплекс

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде появится новый многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс. Его построят к 2023 году в районе улицы Чкалова (рядом с большой спортплощадкой). Об этом сообщил глава города Алексей Титовский во время своего прямого эфира в соцсети.

По его словам, новый объект поможет снизить нагрузку на спорткомплекс «Авиатор» и создаст для жителей Гидропорта современные условия для занятия спортом.

Что касается спорткомплекса «Ямал-Арена», то его также планируют открыть в 2023 году. Там будет ледовая арену с трибуной на три тысячи зрителей, ледовый корт для тренировок, зал хореографии и зал силовой подготовки, фитнес-центр и универсальный 50-метровый бассейн с прыжковой вышкой и трибуной на 500 зрителей.