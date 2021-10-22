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Происшествия22 октября 2021 10:16

В Ноябрьске 16-летний парень попался с крупной партией наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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В Ноябрьске 16-летний парень попался с крупной партией наркотиков

В Ноябрьске 16-летний парень попался с крупной партией наркотиков

Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего юноши, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Задержали студента сотрудники полиции во время оперативно-розыскных мероприятий.

- Установлено, с 29 сентября по 13 октября молодой человек разместил в оборудованные им тайники наркотики общей массой не менее 8,7 граммов. Приготовленное к сбыту запрещенное вещество изъяли сотрудники правоохранительных органов, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас следователи устанавливают, что толкнуло юношу на такой поступок. Расследование уголовного дела продолжается.