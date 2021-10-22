В Надыме у психдиспансера появилась кнопка вызова персонала для маломобильных граждан

В Надыме установили кнопку вызова персонала для маломобильных граждан у психдиспансера Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура обязала руководство городской больницы установить кнопку вызова персонала для маломобильных граждан.

- Установлено, что вход в отделение психоневрологического диспансера не приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья. Речь идет об отсутствии кнопки вызова персонала для помощи пациенту, - рассказали в ведомстве.

Чтобы устранить нарушение, прокурор вынес предупреждение главному врачу, который сразу же поспешил исправит ситуацию. Но, несмотря на оперативность, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.