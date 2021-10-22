В Новом Уренгое иномарка сбила пешехода на остановке

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 21 октября возле остановки общественного транспорта на ул. Комсомольская в Новом Уренгое.

- Около 13:15 водитель автомобиля «Toyota», двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадавший получил травмы, - рассказали в ведомстве подробности аварии.

Добавим, что за прошедшие сутки на Ямале случилось 18 ДТП, а с начала года - 3 866, в которых 23 человека погибли и 239 получили травмы, в том числе 25 детей.