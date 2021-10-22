В Ноябрьске установили 35 точек оповещения населения при ЧС

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске проверили комплексную систему оповещения населения: 35 точек, установленных в городе. Ее основная задача - своевременно информировать жителей о любых чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также о правилах поведения при возникновении ЧС.

- Совместно с директором Единой дежурно-диспетчерской службы Андреем Смоквиным и менеджером проектов компании «Ростелеком» Сергеем Олейко протестировали работу одной из точек. Звуковой сигнал поступил оперативно. Оборудование цифровое, работает в автоматизированном режиме и расположено так, что голосовые сообщения услышат практически все жители города, - рассказал глава города Алексей Романов.

Новые точки оповещения установлены на перекрестке улиц Багульная и Брусничная, на Изыскателей, Магистральной, Муравленко, Советской, Холмогорской, 60 лет СССР и проспекте Мира, а также в поселках «МК-15», «Мечта» и промузлах - на третьем и четвертом проездах.

Обновленная система оповещения повысит оперативность реагирования специальных служб и поможет предпринять все необходимые меры по защите горожан.