Надымская полиция задержала мошенницу, создавшую фальшивый магазин по продаже одежды

Фото: УМВД России по ЯНАО

Полиция Надымского района задержала ранее судимую 32-летнюю жительницу Ярославля, подозреваемую в целой серии интернет-мошенничеств.

- Злоумышленница создала в одной из соцсетей группу по продаже одежды и аксессуаров. Далее она требовала от потенциальных покупателей полную оплату понравившегося им товара. Когда деньги были получены, она блокировала поступающие от них звонки и сообщения, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Таким образом, с июня по август 2021 года, лжепродавец ввела в заблуждение пять граждан, проживающих в разных регионах страны, в том числе одну надымчанку. А материальный ущерб, нанесенный людям, составил более 31 тысячи рублей.

Сейчас женщина обвиняется по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ей грозит до двух лет лишения свободы.