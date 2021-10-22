Ямальским предпринимателям расскажут, как надо организовать работу с QR-кодами

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале пройдет онлайн-встреча с местными предпринимателями, на которой расскажут, как надо организовать работу с QR-кодами. Она состоится 22 октября в 18:00. Регистрация на мероприятие доступна на сайте РазвивайБизнес89.рф до 16:00.

Организовал встречу окружной центр «Мой бизнес». Представители департамента экономики ЯНАО и самого центра расскажут об особенностях работы с QR-кодами, взаимодействии с клиентами и ответственности за нарушения требований постановления.

Подробную информацию о программе обучения можно получить у сотрудников окружного центра «Мой бизнес» по телефону: 8 800 350 00 89.