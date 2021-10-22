В Ноябрьске заведующая детским садом незаконно присвоила 400 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В Ноябрьске возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детского сада. Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,

- Установлено, что в 2020 и 2021 году подозреваемая составила приказы, на основании которых ее подчиненным выплачивались деньги за работы, которые фактически не выполнялись. Получив средства, работники, по требованию заведующей, возвращали их обратно. Полученными 400 тысячами рублями подозреваемая распорядилась по своему усмотрению, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.