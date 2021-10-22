Ямальские соцорганизации, помогающие людям, получат гранты от губернатора

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале 36 некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей смогут получить в 2022 году компенсацию за оказание социальных услуг пожилым, инвалидам, детям и их родителям.

Большинство поставщиков таких услуг находятся в Ноябрьске и Салехарде. Здесь затраты смогут покрыть 15 и 12 предпринимателей и организаций соответственно. Также отбор прошли поставщики из Нового Уренгоя, Муравленко, Лабытнанги, Надымского и Пуровского районов.

Отметим, что число желающих стать социальными предпринимателями и получать поддержку от государства растет с каждым годом. Так, в 2016 году субсидию получал лишь один поставщик услуг, а в этом году - 31.

На данный момент в окружном реестре состоят 83 поставщика социальных услуг, из них 16 являются государственными организациями социального обслуживания и 67 - негосударственными. Благодаря этому у ямальцев есть возможность выбрать организацию, где удобнее всего получить помощь.

Финансовая поддержка ведется в рамках нацпроекта «Демография».