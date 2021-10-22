Погода на Ямале на 22 октября: пасмурно и осадки

Погода на Ямале на 22 октября. Фото: Вера Зенина

В пятницу, 22 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -1, ночью -3. Ветер 5-11 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем 0, ночью -2. Ветер 3-6 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, вечером - дождь. Днем +3, ночью -2. Ветер 2-4 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -2, ночью -2. Ветер 6-9 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -2. Ветер 3-7 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -2. Ветер 3-7 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -2. Ветер 5-9 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем 0, ночью -2. Ветер 1-6 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.