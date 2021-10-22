Погода на Ямале на 22 октября: пасмурно и осадки

Погода на Ямале на 22 октября.
Фото: Вера Зенина
В пятницу, 22 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -1, ночью -3. Ветер 5-11 м/с.
Надым: пасмурно и снег. Днем 0, ночью -2. Ветер 3-6 м/с.
Ноябрьск: пасмурно, вечером - дождь. Днем +3, ночью -2. Ветер 2-4 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -2, ночью -2. Ветер 6-9 м/с.
Губкинский: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -2. Ветер 3-7 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -2. Ветер 3-7 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -2. Ветер 5-9 м/с.
Муравленко: пасмурно и снег. Днем 0, ночью -2. Ветер 1-6 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.