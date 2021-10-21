В Новом Уренгое задержали угонщиков автомобиля

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Новом Уренгое инспекторы ДПС задержали лиц, угнавших автомобиль «УАЗ» в Пуровском районе. Ориентировка на машину поступила в дежурную часть 5 октября.

- Находясь на маршруте патрулирования, экипаж ДПС заметил разыскиваемый автомобиль. Не став медлить, автоинспекторы остановили транспортное средство, в нем находились двое мужчин - 23-летний и 31-летний жители Тарко-Сале. При этом мужчина, сидевший за рулем, был в состоянии опьянения, однако он отказался от прохождения освидетельствования, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Им грозит до семи лет лишения свободы.