Между Муравленко и ноябрьским аэропортом будет ходить автобус

Фото: администрация Ноябрьска

Аэропорт Ноябрьска и Муравленко свяжет автобусное сообщение. Об этом жители последнего попросили губернатора Дмитрия Артюхова на встрече, которая прошла 18 августа в рамках его ежегодной поездки по региону.

- Автобус будет совершать один оборотный рейс в день, а по средам и субботам - два рейса. Расписание синхронизировали с вылетом и прибытием основных авиарейсов. Стоимость проезда составляет 500 рублей, - рассказали в администрации Ноябрьска.

Ожидается, что транспорт выйдет на рейс уже в ноябре. В настоящее время проходят конкурсные процедуры.