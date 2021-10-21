В Приуральском районе пьяный мужчина до смерти забил жену Фото: Ольга Крыльцова

В Приуральском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве жены. Все началось 18 октября, когда в одном из домов по ул. Центральная в селе Белоярск обнаружили тело женщины с множественными ссадинами и кровоподтеками в области головы.

По заключению проведенной судебно-медицинской экспертизы, северянка скончалась от черепно-мозговой травмы.

- Установлено, что накануне между женщиной и ее 35-летним супругом произошел конфликт во время застолья. Разгоряченный спиртным, мужчина нанес супруге не менее девяти ударов в область головы, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.