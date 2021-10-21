Нефтяники рассказали воспитанникам детского сада «Умка» о белых медведях

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» провели экологический урок в губкинском детском саду «Умка». Нефтяники рассказали детям о вторичном использовании пластика и провели мастер-классе по изготовлению цветочных горшочков из пластиковых бутылок. Воспитанники детского сада украсили их и посадили в грунт семена полезных трав.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Также нефтяники рассказали детям о Красной книге Ямала, в которую занесено 139 видов флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения. Дошколята узнали о редких животных и о работе людей по их сохранению. Так, компания «Роснефть» реализует корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов в Арктике, основным из которых является белый медведь. Цель этих работ - сохранение вида в естественной среде обитания. Также компания реализует комплексную программу по поддержке и защите белых медведей, в том числе, спасению и реабилитации осиротевших молодых медведей. С 2014 года под опекой Компании находятся белые медведи во всех 16 зоопарках России: «Роснефть» обеспечивает содержание (полноценное кормление, ветеринарное обслуживание и обогащение среды обитания) 35 белых медведей.

Забота об экологии и окружающей среде – приоритетная задача НК «Роснефть» во всех сферах ее деятельности. Согласно стратегии «Роснефть-2022», Компания намерена занять лидирующие позиции в области промышленной и экологической безопасности. Компания поддерживает исследования редких видов животных, уделяя особое внимание белому медведю.