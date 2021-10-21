Фото: личная страница Виктора Казарина в соцсети

В 17 микрорайоне Губкинского появится новая школа и детский сад. Об этом сообщил депутат ЗакСобрания ЯНАО Виктор Казарин.

- На заседании ямальского парламента внесли изменения в окружной бюджет на 2021 год. Изменения подготовлены для получения новых мер государственной поддержки в части финансирования соцобъектов. Благодаря этим поправкам в Губкинском построят школу на 400 мест и детский сад на 240 мест, - рассказал Виктор Казарин.

Также он добавил, что проект закона принят в первом и окончательном чтении.

Напоминаем, что строительство новых объектов запланировано и в Пурпе. Там появится новый железнодорожный вокзал вместимостью 200 пассажиров.