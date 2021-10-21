Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 октября 2021 года увеличилось на 127 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 127 человек. С начала периода количество заболевших достигло 52 837.

Из общего числа болеющих 809 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 107 из них - в тяжелом состоянии, 24 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 728 человек.

Также за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 751. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 117 заражения COVID-19, за весь период - 45 086.

Выздоровели за последние сутки 45 человек, с начала пандемии - 50 143.

За последние сутки в России выявлено 36 339 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 230 (8,9%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 131 164 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 25 895 человек, с начала пандемии - 7 091 607. Также за сутки зафиксировано 1 036 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 227 389 человек.