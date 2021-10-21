Ноябрянин повелся на старую схему по оформлению кредита и лишился почти 60 тысяч рублей

Ноябрянин повелся на старую схему по оформлению кредита, отдав мошенникам почти 60 тысяч рублей
Фото: Вера Зенина
В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Мужчина повелся на распространенную схему по оформлению кредита.
- Преступник убедил мужчину пройти к ближайшему банкомату, снять все имеющиеся деньги и перевести их на безопасный счет. По словам афериста, это необходимо для того, чтобы отменить несанкционированную операцию и обеспечить сохранность сбережений, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.
Выполнив указания, северянин лишился 58 тысяч 800 рублей.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотрено ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Преступникам грозит до пяти лет тюрьмы.