Ноябрянин повелся на старую схему по оформлению кредита и лишился почти 60 тысяч рублей

Ноябрянин повелся на старую схему по оформлению кредита, отдав мошенникам почти 60 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Мужчина повелся на распространенную схему по оформлению кредита.

- Преступник убедил мужчину пройти к ближайшему банкомату, снять все имеющиеся деньги и перевести их на безопасный счет. По словам афериста, это необходимо для того, чтобы отменить несанкционированную операцию и обеспечить сохранность сбережений, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Выполнив указания, северянин лишился 58 тысяч 800 рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотрено ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Преступникам грозит до пяти лет тюрьмы.