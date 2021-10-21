Житель Лабытнанги сделал потрясающие снимки города в виде глобуса

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова опубликовала в своих соцсетях фотографии, на которых город запечатлен в очень необычном ракурсе. Автор снимков - местный житель Никита Ковалев. Ему удалось не только заснять город с высоты птичьего полета, но и поразить всех своим креативом.

- Земляки, а вы видели когда-нибудь глобус Лабытнанги? У города Семи лиственниц он теперь есть. Смотрите эксклюзив, - написала градоначальница.

В подтверждение Марина Трескова выложила работы парня, которые вызвали неописуемый восторг. На изображениях отчетливо видны дома, улиц, деревья и дороги, покрытые первым снегом. А голубой фон придает работам некую загадочность.