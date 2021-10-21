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Общество21 октября 2021 9:43

В Надыме оштрафовали похоронную фирму, занимавшуюся отловом животных

Бюро плохо выполняло свои обязанности
Марина Прохорова
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В Надыме оштрафовали похоронную фирму, занимавшуюся отловом животных

В Надыме оштрафовали похоронную фирму, занимавшуюся отловом животных

Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура помогла добиться наказания для МУП «Бюро ритуальных услуг», которое заключило муниципальный контракт с МКУ «Надымское» на отлов и доставку собак в приют для животных.

- Установлено, что бюро выполняло условия контракта ненадлежащим способом, что привело к систематическому нападению псов на граждан и причинению вреда их здоровья, - сообщили в ведомстве.

Для устранения нарушений прокурор обратился в суд. Последний привлек организацию к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, назначив наказание в виде штрафа в размере 54 тысяч рублей.