В Надыме оштрафовали похоронную фирму, занимавшуюся отловом животных Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура помогла добиться наказания для МУП «Бюро ритуальных услуг», которое заключило муниципальный контракт с МКУ «Надымское» на отлов и доставку собак в приют для животных.

- Установлено, что бюро выполняло условия контракта ненадлежащим способом, что привело к систематическому нападению псов на граждан и причинению вреда их здоровья, - сообщили в ведомстве.

Для устранения нарушений прокурор обратился в суд. Последний привлек организацию к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, назначив наказание в виде штрафа в размере 54 тысяч рублей.