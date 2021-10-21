В Ямальском районе перевернулся автомобиль с пассажирами

Госавтоинспекция ЯНАО
На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 20 октября в селе Мыс Каменный.
- Около 15:30 минут водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Медицинская помощь понадобилась двум пассажирам, - рассказали в ведомстве подробности аварии.
Добавим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 14 ДТП, а с начала года - 3 857, в которых 23 человека погибли и 235 получили травмы, в том числе 24 ребенка.
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