В Ямальском районе перевернулся автомобиль с пассажирами

Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 20 октября в селе Мыс Каменный.

- Около 15:30 минут водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Медицинская помощь понадобилась двум пассажирам, - рассказали в ведомстве подробности аварии.

Добавим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 14 ДТП, а с начала года - 3 857, в которых 23 человека погибли и 235 получили травмы, в том числе 24 ребенка.

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