Волонтерам фонда «Дорогами добра с Ямала»

Глава Ямала Дмитрий Артюхов подарил губкинским волонтерам фонда «Дорогами добра с Ямала» автомобиль «Lada». Губернатор познакомился с общественницами во время своей ежегодной поездки по региону.

За несколько лет работы подопечными фонда стали тысячи семей. А во время пандемии волонтеры доставляли лекарства и продукты всем, кто в этом нуждался. Из-за того, что у фонда не было своего автомобиля, его руководителю Виталии Тимохиной приходилось использовать личной автотранспорт. Иногда проводить за рулем приходилось по 13 часов в сутки.

- Поддерживать таких самоотверженных людей особенно приятно. Спасибо за ваш труд, он очень важен для округа, - отметил Дмитрий Артюхов.

Также напоминаем, что еще два автомобиля губернатор подарил детской поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ и благотворительному фонду «Надежда».