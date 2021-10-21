Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надыме торжественно открыли детскую площадку на улице Зверева, 3/1. Ее уникальная особенность в том, что здесь имеется зона воркаута, предназначенная для любителей спорта. Также установлены скамейки и урны, а сама территория прекрасно освещена.

Отметим, что в 2021 году в Надыме велось строительство сразу десяти детских и спортивных площадок в рамках национального проекта «Жилье и комфортная городская среда», а также в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Все они практически завершены - на некоторых объектах ведутся последние, заключительные работы.

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

- Рад, что все эти объекты, как в городе, так и в поселках, появились благодаря участию жителей. В результате совместной работы в этом году у нас велось строительство сразу девятнадцати детских и спортивных площадок по всему муниципалитету, - сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.