На Ямале более 60 деревянных домов отремонтировали в рамках адресной программы

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На Ямале в рамках адресной программы проведен капитальный ремонт в 66 деревянных многоквартирных домах. Так, в течение года обновлены дома в Салехарде, Лабытнанги, Губкинском, а также в Красноселькупском, Пуровском, Тазовском и Шурышкарском районах.

- В этом году в адресной программе участвовало более 150 многоквартирных домов. По 66 домам проведены строительно-монтажные работы, по остальным объектам проводятся проектные работы, а строительные начнутся уже в следующем году. Подрядные организации выполнили все работы в установленные сроки и сдали объекты вовремя, - рассказал заместитель начальника отдела организации капитального ремонта департамента госжилнадзора Игорь Попов.

Напоминаем, что в адресной программе участвуют деревянные многоквартирные дома, не включенные в региональную программу. Заявки на участие подают муниципалитеты, а заказчиками работ выступают управляющие организации.

Реализация адресной программы на 90% софинансируется окружным бюджетом, еще 5% идут из местного бюджета и оставшиеся 5% платят собственники помещений.