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Недвижимость21 октября 2021 5:41

В Ноябрьске завершилось строительство модульного здания лыжной базы

Также были выполнены и другие работы
Марина Прохорова
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Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

В Ноябрьске завершилось строительство модульного здания лыжной базы. В нем есть раздевалки для спортсменов и тренеров, помещения для хранения и подготовки лыж, тренерская и гараж. А еще там разместятся лыжники спортшколы «Олимпиец».

Также для удобства посетителей улучшилось качество освещения. Рабочие установили дополнительные семь опор для фонарей и 26 светильников - на стартовой площадке, трассе и парковке.

Что касается самой трассы, то она также претерпела изменения. Дополнительно заасфальтирован участок длиной почти 400 метров.

- Сделать это удалось благодаря инициативе губернатора Дмитрия Артюхова. Были выделены средства на строительство и благоустройство, проведены необходимые работы, - отметил глава города Алексей Романов.

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В Ноябрьске завершилось строительство модульного здания лыжной базы
В Ноябрьске завершилось строительство модульного здания лыжной базы
Видео: Алексей Романов