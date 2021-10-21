Погода на Ямале на 21 октября: пасмурно и осадки

Погода на Ямале на 21 октября. Фото: Вера Зенина

В четверг, 21 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и небольшой снег. Днем 0, ночью -3. Ветер 3-5 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +1, ночью -4. Ветер 2-4 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и осадки. Днем +1, ночью -3. Ветер 4-7 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - осадки. Днем +1, ночью -2. Ветер 1-4 м/с.

Губкинский: пасмурно и осадки. Днем +1, ночью -3. Ветер 3-5 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и осадки. Днем +1, ночью -3. Ветер 3-4 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - снег. Днем 0, ночью -4. Ветер 5-9 м/с.

Муравленко: пасмурно и осадки. Днем 0, ночью -3. Ветер 3-5 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.