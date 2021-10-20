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Общество20 октября 2021 15:23

На Ямале хотят создать три кластера по обращению с ТКО

Сейчас идет поиск инвестора
Марина Прохорова
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Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева. На ней обсудили изменения системы обращения с ТКО в округе и создание современной коммунальной инфраструктуры.

В 2024 году на Ямале планируется создать три кластера по обращению с ТКО в отдалении от Салехарда, Нового Уренгоя и Муравленко. Они будут включать автоматизированные мусоросортировочные комплексы, связанные с ними транспортными потоками мусороперегрузочные станции и площадками временного накопления отходов. Реализовать проекты планируется на условиях концессии.

- Мы опубликовали конкурсную документацию и уже получаем заявки. Одним из основных критериев отбора будет минимальное софинансирование со стороны бюджета. Также важно, чтобы инвестор был готов отказаться от части необходимой валовой выручки, которую можно компенсировать за счет дохода от продажи ценных фракций отходов. Таким образом мы сможем снизить тариф для наших жителей, - рассказал Дмитрий Артюхов.