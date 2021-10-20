В столице Ямала запустили двигатель на самой мощной электростанции

Газотурбинный двигатель ДЦ 59Л

Энергоснабжение Салехарда в безопасности, гарантией чего служат постоянная модернизация и своевременный ремонт ключевого оборудования. Так, например, на ГТЭС-3, которая является самой мощной электростанцией в окружной столице, накануне вечером запустили в эксплуатацию газотурбинный двигатель ДЦ 59Л мощностью 12 МВт.

Специалисты компании «Салехардэнерго» решили проверить его в деле после планового капитального ремонта. Двигатель проработает на максимальной мощности в непрерывном режиме в течение 48 часов, после чего предстоит сделать окончательные выводы о качестве выполненного ремонта. Впрочем, особых сомнений у ямальцев нет, ведь это уже не первая турбина, которую подновили в АО «Кронштадтский морской завод».

Газотурбинный двигатель ДЦ 59Л

Стоит отметить, что эксперты из Кронштадта прибыли в Салехард, чтобы проверить, как выполнены пуско-наладочные мероприятия, и осуществлять мониторинг показателей. Ранее на заводе проводили собственные испытания, на которых в свою очередь присутствовали северяне. Ремонт двигателя провели с увеличенным объемом диагностирования узлов и деталей, при этом была разработана особая программа.