Мошенники убедили пожилую таркосалинку перевести более миллиона рублей для игры на бирже Фото: Вера Зенина

В Полицию Пуровского района обратилась 61-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Все началось в августе 2021 года, когда потерпевшая, при просмотре видеоролика, увидела рекламу о дополнительном заработке на платформе одного из банков.

- Таркосалинку заинтересовала данная возможность. Перейдя по указанной ссылке, она оставила свои реквизиты и номер телефона. Спустя некоторое время женщине стали звонить неизвестные люди, представлявшиеся сотрудниками биржевой компании. Обещая хорошие деньги, они убедили пенсионерку перевести на их банковские счета 1 029 300 рублей. После того, как пожилая женщина отказала «сотруднице» застраховать внесенные средства, ее личная страница на биржевой платформе оказалась заблокирована, а на звонки никто не отвечал, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».