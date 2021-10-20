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Происшествия20 октября 2021 14:07

Мошенники убедили пожилую таркосалинку перевести более миллиона рублей для игры на бирже

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Мошенники убедили пожилую таркосалинку перевести более миллиона рублей для игры на бирже

Мошенники убедили пожилую таркосалинку перевести более миллиона рублей для игры на бирже

Фото: Вера Зенина

В Полицию Пуровского района обратилась 61-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Все началось в августе 2021 года, когда потерпевшая, при просмотре видеоролика, увидела рекламу о дополнительном заработке на платформе одного из банков.

- Таркосалинку заинтересовала данная возможность. Перейдя по указанной ссылке, она оставила свои реквизиты и номер телефона. Спустя некоторое время женщине стали звонить неизвестные люди, представлявшиеся сотрудниками биржевой компании. Обещая хорошие деньги, они убедили пенсионерку перевести на их банковские счета 1 029 300 рублей. После того, как пожилая женщина отказала «сотруднице» застраховать внесенные средства, ее личная страница на биржевой платформе оказалась заблокирована, а на звонки никто не отвечал, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».