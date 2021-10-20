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Недвижимость20 октября 2021 13:25

В Пурпе построят новый железнодорожный вокзал

Решение об этом приняли на заседании комитета по экологии, промышленности и ЖКХ
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Виктора Казарина в соцсети

Фото: личная страница Виктора Казарина в соцсети

В Пурпе построят новый железнодорожный вокзал. Решение об этом приняли на заседании комитета по экологии, промышленности и ЖКХ.

- В рамках адресной инвестиционной программы ЯНАО заключен госконтракт на подготовку проекта, инженерных изысканий и работ по строительству железнодорожного вокзала в Пурпе, - рассказал депутат ЗакСобрания ЯНАО Виктор Казарин, участвовавший во встрече.

Новый железнодорожный вокзал станции «Пурпе» - это здание вместимостью 200 пассажиров. Перед ним расположится привокзальная площадь со стоянкой для автомобилей, в том числе для инвалидов и вахтовиков, остановкой общественного транспорта и пассажирской платформой длиной в 22 вагона.

По словам Виктора Казарина, Губкинский и Пурпе становится серьезным транспортным узлом, поскольку вокзал обеспечит и пассажирские перевозки, и нужды промышленного комплекса.