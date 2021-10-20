Число умерших от коронавируса на Ямале на 20 октября 2021 года увеличилось на три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 728 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 128 новых случаев заболевания. На данный момент 836 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 109 из них - в тяжелом состоянии, 25 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 34 073 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 067 (9,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 094 825 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 25 231 человек, с начала пандемии - 7 065 712. Также за сутки зафиксировано 1 028 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 226 353 человека.