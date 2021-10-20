Фото: Правительство ЯНАО

В восьми ямальских школах установят боксы для хранения мобильных телефонов. Это позволит ребятам не отвлекаться на гаджеты во время занятий, что положительно скажется на концентрации и успеваемости.

- Мобильные телефоны часто отвлекают детей от занятий. В автономном округе принято решение об апробации использования шкафчиков для мобильных телефонов в школах. Дети будут перед занятиями складывать мобильные телефоны в специальные боксы, а в конце учебного дня их забирать, - сообщил заместитель директора департамента образования ЯНАО Марат Ныкышов.

Изменения коснутся около 9 тысяч ребят в школах Салехарда, Лабытнанги, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Губкинского, Надыма и Тарко-Сале. Для этого будет закуплено 352 бокса - по одному на класс. Если опыт окажется успешным, то его можно будет распространить и на остальные школы Ямала

Участие в пилотном проекте будет согласовано с родителями школьников.