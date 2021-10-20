Число заболевших коронавирусом на Ямале на 20 октября 2021 года увеличилось на 128 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 128 человек. С начала периода количество заболевших достигло 52 710.

Из общего числа болеющих 836 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 109 из них - в тяжелом состоянии, 25 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 728 человек.

Также за сутки выявлено 4 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 741. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 124 заражения COVID-19, за весь период - 44 969.

Выздоровел за последние сутки 61 человек, с начала пандемии - 50 098.

За последние сутки в России выявлено 34 073 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 067 (9,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 094 825 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 25 231 человек, с начала пандемии - 7 065 712. Также за сутки зафиксировано 1 028 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 226 353 человека.

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