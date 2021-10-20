В Тарко-Сале осудили работника предприятия, по вине которого погиб молодой парень: он получил условку Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале осудили работника коммерческой организации, по вине которого погиб 25-летний парень. ЧП произошло 6 мая на кустовой площадке ГП-2 (в 51 километре от Нового Уренгоя).

- В тот день на территории проводились работы по демонтажу кабеля со стен буровой установки. Обвиняемый, являясь ответственным за данную работу, допустил к ней электромонтера, который оказался в опасной зоне незакрепленных металлических стеновых панелей буровой установки. От сильного порыва ветра панели упали, придавив рабочего. От скончался на месте происшествия от полученных повреждений, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и активно способствовал в раскрытии преступления. Учитывая эти обстоятельства, суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условного с испытательным сроком на два года.