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Общество20 октября 2021 11:34

Ямальские мастера посоревнуются в создании туристической сувенирной продукции

Конкурс пройдет с 23 по 24 октября
Марина Прохорова
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Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале состоится региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший мастер декоративно-прикладного и художественного промысла». Он пройдет в окружном Доме ремесел с 23 по 24 октября.

Конкурс проходит в два этапа - заочный и очный. Финалисты первого (заочного) тура продемонстрируют во втором этапе свою линейку туристической сувенирной продукции из современных материалов (плакат, футболка, игрушка, магнит, настольная скульптура). Участникам предстоит презентовать свои изделия перед жюри, в состав которого вошли эксперты в области культуры и искусства.

Отметим, что конкурс проводится в целях возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел, а также развития рынка отечественной туристической сувенирной продукции.