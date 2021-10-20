Ямальские мастера посоревнуются в создании туристической сувенирной продукции

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале состоится региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший мастер декоративно-прикладного и художественного промысла». Он пройдет в окружном Доме ремесел с 23 по 24 октября.

Конкурс проходит в два этапа - заочный и очный. Финалисты первого (заочного) тура продемонстрируют во втором этапе свою линейку туристической сувенирной продукции из современных материалов (плакат, футболка, игрушка, магнит, настольная скульптура). Участникам предстоит презентовать свои изделия перед жюри, в состав которого вошли эксперты в области культуры и искусства.

Отметим, что конкурс проводится в целях возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел, а также развития рынка отечественной туристической сувенирной продукции.