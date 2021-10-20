Правительство РФ выделит Ямалу более 12 миллионов рублей на поддержку семей с детьми Фото: Вера Зенина

Правительство РФ выдаст Ямалу более 12 миллионов рублей на поддержку семей. Речь идет о многодетных семьях и тех, где воспитываются дети от трех до семи лет. Распоряжения об этом опубликованы на сайте Кабинета министров.

На поддержку семей, где есть дети от трех до семи лет, будет дополнительно выделено 28,3 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

А согласно распоряжению от 18 октября 2021 года, Ямал получит от федерации больше девяти миллионов рублей. Эти деньги пойдут на ежемесячные выплаты, размер которых зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка.

Также подписано распоряжение о выделении 5,9 миллиарда рублей на поддержку семей, в которых проживают три и более ребенка. Кроме того, данные семьи имеют право на специальные ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнилось три года. На эти цели Ямал получит почти три миллиона рублей, сообщает «МК-Ямал».