После вмешательства прокуратуры в Правохеттинском отремонтировали дороги Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура добилась ремонта дорог в поселке Правохеттинский. Перед этим ведомство установило, что некоторые участи ул. Газовиков и ул. Лесная находятся в плохом состоянии. В частности, имеются выбоины, просадки и иные повреждения дорожного покрытия.

Чтобы устранить нарушения, прокуратура вынесла предупреждение главе Надымского района.

- По результатам его рассмотрения проведена работа по устранению просадки дорожных плит общей площадью 408 квадратных метров, замене дорожных плит в количестве 20 штук и срезке оголившейся арматуры, - рассказали в ведомстве.

Подрядчику, ответственному за содержание дорог, выписан штраф за ненадлежащее исполнение обязательств.