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Общество20 октября 2021 9:15

После вмешательства прокуратуры в Правохеттинском отремонтировали дороги

Подрядчику, ответственному за содержание дорог, выписан штраф
Марина Прохорова
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После вмешательства прокуратуры в Правохеттинском отремонтировали дороги

После вмешательства прокуратуры в Правохеттинском отремонтировали дороги

Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура добилась ремонта дорог в поселке Правохеттинский. Перед этим ведомство установило, что некоторые участи ул. Газовиков и ул. Лесная находятся в плохом состоянии. В частности, имеются выбоины, просадки и иные повреждения дорожного покрытия.

Чтобы устранить нарушения, прокуратура вынесла предупреждение главе Надымского района.

- По результатам его рассмотрения проведена работа по устранению просадки дорожных плит общей площадью 408 квадратных метров, замене дорожных плит в количестве 20 штук и срезке оголившейся арматуры, - рассказали в ведомстве.

Подрядчику, ответственному за содержание дорог, выписан штраф за ненадлежащее исполнение обязательств.