Экс-директора «Уренгойкомплектстрой» оштрафовали со сокрытие денег от налоговой Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое вынесли приговор в отношении бывшего директора ООО «Уренгойкомплектстрой», которая задолжала налоговой крупную сумму и спрятала деньги, которые могли частично погасить долг.

- Установлено, что с 2018 по 2019 годы женщина накопила долги по налогам, сборам и страховым взносам на сумму более 50 миллионов рублей. Но вместо оплаты задолженности обвиняемая скрыла более 9,6 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в сумме 500 тысяч рублей.