Фото: администрация Салехарда

В Салехарде на уборку улиц от снега вышли 16 единиц дорожной техники. В первую очередь машины расчистят проезжую часть, а затем - стоянки, остановки и тротуары. Также порядок наводят на заездах к школам и дошкольным учреждениям, спусках и подъемах на дорогах.

- Коммунальные службы обращаются к жителям города – в связи с проведением снегоуборочных работ необходимо убирать личный автотранспорт с придомовых территорий, обочин дорог, вблизи контейнерных площадок и тротуаров, - напомнили жителям в городской администрации.